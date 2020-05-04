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Правительство Германии официально одобрило завершение строительства Северного потока-2 и намерено оказывать поддержку всем компаниям, которые участвуют в стройке.

Кабмин ФРГ на сайте обнародовал документ, в котором указано, что Германия относится к проекту, как к экономически выгодной перспективе, пишет Главред.

По мнению немецких властей, замедление строительства Северного потока-2 угрожает энергобезопасности страны. Они полагают, что инфраструктура страны достаточно диверсифицирована, чтобы обеспечить снабжение страны ресурсами на время приостановки строительства.

В Берлине отметили, что считают санкции со стороны Вашингтона неуместными, но при этом не будут требовать от Штатов материальной компенсации.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении России, в частности, против операторов проекта «Северный поток-2».

Главный подрядчик российского монополиста «Газпрома» – швейцарская компания Allseas – отказалась от работы над «Северным потоком-2». 

Оператор Северного потока-2 заявил, что ускорит строительство из-за санкций.
ForUm

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