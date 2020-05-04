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Киев возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующему обращению родственников или других лиц, сообщает пресс-служба КГГА.

Соответствующие услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие Ритуальная служба СКП «Спецкомбинат ПКБО».    

«Мы понимаем, что во многих семей, которых постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от COVID-19», - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также прояснил ситуацию частных предприятий, которые предоставляют ритуальные услуги и транспортируют в городской крематорий.

«Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И это рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни», - добавил заместитель председателя КГГА.
ForUm

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