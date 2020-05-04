также в разделеРелигия
Митрополит Элладской Церкви объяснил, чем страшен вирус непочтения и неверия 10
В Донецкой области из храма УПЦ украли ящик с пожертвованиями на лечение ребенка 14
Черновицкий митрополит УПЦ попросил Президента защитить права верующих 15
В Нежине УПЦ передала медработникам средства индивидуальной защиты 10
Епископ УПЦ объяснил, как проявляется мужество в христианстве 10
В медиапроекте «Люди» сегодня обсудят религиозную ситуацию в Украине 15
Архиепископ УПЦ рассказал о Пасхальном чуде во время пандемии 62
В Мелитополе священники УПЦ доставили продукты нуждающимся 9
В сети доступен виртуальный тур по 20 монастырям Афона 16
В Беларуси Церковь будет совершать службы без прихожан 9
Верующие УПЦ готовы защищать Киево-Печерскую лавру, если начнется процесс ее передачи 107
Ректор КДАиС: Православные женщины в самые тяжелые минуты показывают нам пример настоящей веры 18
Патриарх Кирилл призвал верующих поддержать священников в период карантина 42
Митрополит Павел заявил о том, что сегодня только двое лаврских монахов в больнице 19
Митрополит Антоний рассказал о примере истинной любви, который показали жены-мироносицы 19
Митрополит Антоний объяснил, почему Бог корректирует жизнь человека кризисами 29
Волонтеры открыли сбор на реставрацию куполов Спасо-Преображенского кафедрального собора Сум 13
В УПЦ молились о погибших 2 мая в шестую годовщину трагедии в Одессе 21

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник приобщился к челленджу #MuseumFromHome и теперь доступен для прогулок онлайн.

Фото: Фейсбук

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу заповедника в Фейсбук.

«Здравствуйте, дорогие друзья! Будьте здоровы! Приглашаем на виртуальную прогулку, где Вы узнаете об архитектурных памятниках и истории заповедника.

Пусть путешествие к нашему виртуальному музею за чашкой кофе станет #quarantinediscoveries. Приятного отдыха!», - сказано в сообщении.

Виртуальные прогулки доступны в: фото 360 градусов, 3D тур, аудиогид IziTravel, Youtube.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги