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Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» закрывает на карантин Музей истории Лавры, Троицкую надвратную церковь, колокольню Успенского собора и отдельные экспозиции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Kplavra.kyiv.ua, объекты закрыты с 7 апреля по 16 апреля года «в связи с установлением карантина и введением ограничительных мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

До 16 апреля не будут работать: выставка «Возрожденные сокровища Киево-Печерской лавры» (корпус №1), Музей истории Киево-Печерской лавры» (корпус №3, секции 1-4), выставка «Князья Острожские: Европейское измерение украинской истории» (корпус №4), выставка «Археологические исследования Успенского собора» (корпус №80), выставка «Священное Писание в Украине» (корпус №4), выставка «Фрески церкви Спаса на Берестове XIl-XVlI вв.» (корпус №25), выставка «Микроминиатюры Н.С. Сядристого».

Как сообщалось ранее, Киевская духовная академия и семинария объявили о переходе на дистанционное обучение в период карантина.

С 5 апреля в Киеве усилили карантинные ограничения, отменили массовые мероприятия и ограничили работу общественного транспорта.

Ранее из-за карантинных ограничений в столице перенесли традиционный Крестный ход в день Торжества Православия.
ForUm

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