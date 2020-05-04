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Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-апреле 2020 года сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,5 млрд кубометров, сообщает УНИАН со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины».

Вместе с тем отмечается, что с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены российским «Газпром» в соответствии с новым транзитным контрактом.

В частности, в апреле транзит газа из РФ по территории Украины составил 4,4 млрд куб. м, что на 1% меньше, чем за март этого года, но на 46% меньше относительно апреля 2019 года. В компании отметили, что, кроме транзита газа из РФ, в апреле «Оператор ГТС Украины» осуществил транспортировку тестовых объемов голубого топлива из Словакии в Польшу на заказ международного трейдера в рамках новой услуги short-haul (транзит на короткие расстояния).
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