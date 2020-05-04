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Гражданин Украины спас 20-летнего поляка, который тонул в озере в Остшешуве (Великопольское воеводство). Другого утопающего, 19-летнего парня, не удалось спасти, сообщает Польское радио.

В субботу в 23:00 полиция и пожарная служба получили сообщение о том, что в озере в Остшешуве тонут люди. «Сначала к нам приходили взаимоисключающие данные по количеству людей, - говорит представитель полиции в Остшешуве сержант Адам Ющак. - Впоследствии удалось выяснить, что в озеро упало двое мужчин, но одного спас украинец, когда рыбачил неподалеку. Второй человек исчез из поля зрения».

Спасатели, которые работали на месте, нашли в озере тело 19-летнего парня. Известно также, что спасенный 20-летний парень был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержала полиция.
ForUm

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