Мэры городов не консультировались с Министерством здравоохранения о возможности смягчения карантина.

Об этом 4 мая во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает hromadske.

«Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов мне не известно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому, наверное, это такое чисто политическое решение», — заявил он.

Министр отметил, что мэры четко осознавали, что правительство планирует с 11 мая уже смягчать карантин.

«Если мы говорим о юридической части, то, согласно закону об инфекционных болезнях, четко определено, что введение карантина на территории Украины — это прерогатива исключительно Кабинета министров. Поэтому это с юридической точки зрения, это как минимум, нарушение закона», — добавил он.

Напомним, 30 апреля горсовет Черкасс решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. Там позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов.

По факту отмены карантинных мероприятий городским исполкомом Черкасс полиция начала уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса.