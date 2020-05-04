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На улицах Черкасс нет дополнительных сил Национальной гвардии. Об этом заявил руководитель ГУНП в Черкасской области Виталий Куратченко, сообщает пресс-служба в Черкасской областной госадминистрации.

В ОГА напомнили, что каждый день Нацгвардию привлекают к патрулированию в период с 16.00 до 22.00.

«Каждую неделю руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет», — говорится в сообщении.

Также в ОГА добавили, что на видео, которое распространяется в сети, виден только один автомобиль.

Напомним, 30 апреля горсовет Черкасс решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. Там позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов. 

По факту отмены карантинных мероприятий городским исполкомом Черкасс полиция начала уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса.

 
ForUm

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