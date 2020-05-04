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В Беларуси Православная Церковь будет совершать службы без прихожан в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией.

Фото: church.by

Об этом сказано в заявлении Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Павла в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции в Республике Беларусь, которое опубликовано на официальном сайте БПЦ.

«В местах, где сложная эпидемиологическая ситуация, благословляется совершение богослужений в храмах без участия верующих, чтобы не подвергать риску возможного заражения людей.

Прошу продолжать возносить свои молитвы о даровании здравия, крепости сил и стойкости духа врачам, стоящим на передовой борьбы с эпидемией. Всех, кто имеет возможность, призываю оказывать посильную моральную и материальную помощь Министерству здравоохранения Республики Беларусь, а также заболевшим и членам их семей», - сказано в заявлении.

В Беларуси Православная Церковь призвала к ответственному отношению к данному вопросу.

«Помните, что халатное отношение или сознательное несоблюдение санитарных норм, а также любые призывы игнорировать основанные на компетентном мнении врачей инструкции Священноначалия Церкви в период эпидемии являются не свидетельством веры или «стояния в истине», но преступлением против ближних, а значит — и против Бога. И отвечать за эти преступления каждый виновный будет перед Богом по Евангельскому закону, а перед людьми — по законам государства. В случае выявления откровенного пренебрежения санитарными нормами клирики будут подвержены самым строгим каноническим прещениям и могут быть привлечены к церковному суду», - отмечается в документе.

Митрополит Павел призвал молиться о выздоровлении больных коронавирусом.

«Будем надеяться на помощь Божию и Его милосердие, не теряя при этом благоразумие и трезвость рассуждения. Призываю всех молиться о даровании скорейшего выздоровления заболевшим, о упокоении душ почивших и о даровании каждому жителю Беларуси терпения, крепости и силы духа, искренней веры в Бога и надежды на Божественное милосердие», - подытожил архиерей.
ForUm

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