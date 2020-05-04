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Сегодня, 4 мая, в Украине ожидаются грозы и шквалы, сообщает Украинский гидрометцентр.

«4 мая в Украине грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Кроме того, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ривненской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также в течение 4 мая, вследствие ожидаемых значительных осадков, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8 час 3 мая, без негативных последствий.
ForUm

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