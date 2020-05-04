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В отношении жителя села Бецилово Раздельнянского района Одесской области, который вывесил на своем доме советский флаг, открыли уголовное производство, сообщает пресс-служба области.

1 мая 52-летний мужчина вывесил на крыше дома красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой. Полицейским объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда.

Отмечается, что полицейские изъяли у правонарушителя флаг, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

По закону такие действия наказываются ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
ForUm

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