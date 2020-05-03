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В Украине отсутствуют серьезные вспышки коронавируса COVID-19 благодаря карантинным ограничениям. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье, 3 мая.

По словам министра, в стране уже 17 дней подряд наблюдается контролируемая ситуация с новыми случаями заболевания.

«Если говорить о количестве заболеваний каждый день, то уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует очень серьезных вспышек, которые сразу отразились на способности оказывать помощь медицинской системы», – сказал Степанов.

Глава Минздрава выразил уверенность, что в случае соблюдения рекомендаций ведомства эпидемия пойдет на спад.

«Уверен, если мы и в дальнейшем будем придерживаться всех этих мероприятий и рекомендаций Минздрава, у нас эпидемия будет проходить в режиме с постепенным снижением количества заболеваний и увеличением количества выздоровевших», – заявил министр.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 502 новых случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли и 49 выздоровели, общее число заболевших близится к 12 тыс.
ForUm

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