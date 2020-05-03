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За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 1 177 российских военнослужащих, у 1 195 воспитанников вузов Министерства обороны РФ и у 322 человек персонала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Как сообщается, такое число зараженных было выявлено в период с марта по май. Кроме того, первое тестирование показало коронавирус у более 200 воспитанников военных училищ.

Напомним, в России фиксируют антирекорды по заболеваемости COVID-19.
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