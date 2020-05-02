За последние сутки в России зарегистрировано 9623 новых случая заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом 2 мая.

Накануне прирост составил 7933 человека. Общее количество заразившихся достигло 124 054 человек. Россия вышла на седьмое место в мире по числу больных коронавирусом.

За день умерли 57 человек; днем ранее - 96. Общее число погибших от COVID-19 составило 1222 человека. За последние сутки выздоровели 1793 человека, количество выписанных пациентов возросло до 15 013 человек.

В оперштабе уточнили, что из новых заболевших 4488 (46,6 процента) не имели клинических проявлений вируса. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением в стране остаются 214 тысяч человек, было проведено более 3,9 миллиона тестов на коронавирус.

Ранее мэр Москвы сказал, что два процента жителей российской столицы заразились коронавирусом.

Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр РФ Владимир Мишустин, он отошел от дел и, как пишут некоторые российские СМИ, вряд ли вернется к своим обязанностям.

В России действует режим самоизоляции. Весь апрель был объявлен нерабочим. С 15 апреля в Москве и Подмосковье ввели систему электронных пропусков для граждан. Все ограничения продлили до 11 мая включительно.

Напомним, число жертв от COVID-19 в США превысило 65 тысяч человек.