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Власти Китая заявляют, что пять дней подряд не выявляют не единой смерти от коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

По данным Национальной Комиссии  по здравоохранению Китая, 2 мая на территории страны обнаружили два новых случая заражения. Один из них был привезен из заграницы.

По последним данным, в стране остался 531 активный случай болезни, вылечились 77713 человек, умерло - 4633 человека.

 

Ранее сообщалось, что в Китае за последние сутки зафиксировали один новый случай заболевания коронавирусом COVID-19  пациент заразился за пределами страны.

В целом количество подтвержденных случаев в Китае составляет  84388, а погибших - 4643.

Напомним, Китай решительно выступает против расследования по COVID-19.
ForUm

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