Власти Китая заявляют, что пять дней подряд не выявляют не единой смерти от коронавируса.
Об этом сообщает CNN.
По данным Национальной Комиссии по здравоохранению Китая, 2 мая на территории страны обнаружили два новых случая заражения. Один из них был привезен из заграницы.
По последним данным, в стране остался 531 активный случай болезни, вылечились 77713 человек, умерло - 4633 человека.
Ранее сообщалось, что в Китае за последние сутки зафиксировали один новый случай заболевания коронавирусом COVID-19 пациент заразился за пределами страны.
В целом количество подтвержденных случаев в Китае составляет 84388, а погибших - 4643.
Напомним, Китай решительно выступает против расследования по COVID-19.
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