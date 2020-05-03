Власти Китая заявляют, что пять дней подряд не выявляют не единой смерти от коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

По данным Национальной Комиссии по здравоохранению Китая, 2 мая на территории страны обнаружили два новых случая заражения. Один из них был привезен из заграницы.

По последним данным, в стране остался 531 активный случай болезни, вылечились 77713 человек, умерло - 4633 человека.

Ранее сообщалось, что в Китае за последние сутки зафиксировали один новый случай заболевания коронавирусом COVID-19 пациент заразился за пределами страны.

В целом количество подтвержденных случаев в Китае составляет 84388, а погибших - 4643.

Напомним, Китай решительно выступает против расследования по COVID-19.