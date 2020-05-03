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Посол Украины в Германии Андрей Мельник отклонил приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера, который призвал послов Украины, России и Беларуси совместно почтить окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, ссылаясь на материал немецкой газеты Tagesspiegel.

Мэр хотел сегодня, 2 мая, почтить окончания Второй мировой войны возложением венков. Приглашения послам разослал несколько недель назад.

«Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины», — заявил посол Украины Андрей Мельник.

Он напомнил, что Россия оккупировала Крым и ведет войну на Донбассе, а «агрессивная политика хозяина Кремля породила невиденное до сих пор отчуждение между украинцами и россиянами. Поэтому и общее почтение памяти немыслимо».

«Очень жаль, что мэр очевидно плохо видит все эти потрясающие факты, от которых волосы встают дыбом. Нам, украинцам, хотелось бы видеть более тактичный подход, понимание и эмпатию», — добавил Мельник.

В то же время он объяснил, что ценит приглашение главы Берлина: «Таким образом признается неоспоримый вклад украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима».

Мэр Берлина сообщил журналистам, что возложение венков запланировали для «почтения памяти прежде всего российских, украинских и белорусских бойцов Красной Армии, которые взяли Берлин».
ForUm

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