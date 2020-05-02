В Министерство здравоохранения поступают жалобы от врачей, которые работают с больными COVID-19, не все они получили повышенную до 300% плату. Глава Минздрава Максим Степанов уверяет, что правительство перечислило все средства в регионы, и задержки возникают уже на местах.

Об этом министр заявил во время брифинга 2 мая.

«Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главных врачей больниц. Начали манипулировать по выплате... просчитывать какие-то почасовки или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме», — отметил Степанов.

Он заявил, что уже отреагировал на ситуацию и направил письма глава облгосадминистраций, чтобы они отчитались по каждому медучреждению, какие суммы и каким работникам, которые лечили больных с коронавирусом, были выплачены.

Работникам, которые не получили обещанной заработной платы, необходимо обратиться по номеру 0 800 505 201 для решения проблемы.

Как известно, врачи должны получать надбавки за работу с больными COVID-19. Утвержденные тарифы включают дополнительные доплаты, вознаграждения работникам учреждений здравоохранения в размере до 300% заработной платы в соответствии с законодательством, обеспечение пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями в полном объеме.