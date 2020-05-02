также в разделеПроисшествия
Спасатели еще ликвидируют пожары в Киевской и Житомирской областях 10
На Донбассе враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ 11
В Украине зафиксировано 455 новых случаев COVID-19 34
Боевики 15 раз обстреляли украинские позиции 15
Возле военного арсенала в Балаклее произошел пожар 31
В Харькове задержали обнаженную женщину с ножом и головой дочери в пакете 102
Больницы ОРДЛО переполнены, коронавирусом заболели более 400 человек 3655
В ВСУ еще 2 человека заразились COVID-19 12
За сутки в Украине зафиксировано 540 новых случаев COVID-19 49
ГосЧС: В лесах Житомирщины открытого огня нет 8
Боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, пострадал 1 военный 9
На Киевщине пьяный водитель «скорой» устроил ДТП 27
На Бали в гостинице умерли двое украинцев, проводится тест на COVID-19 116
На Житомирщине от коронавируса умер 18-летний парень 121
На Тернопольщине от коронавируса умер священник, который тайно проводил службы 37
В ВСУ 52 человека заболели COVID-19 11
Полицейские напали на журналиста Кутепова на митинге под Кабмином 155
В Украине за сутки – 456 случаев COVID-19 36

В Днепропетровской области, вблизи пгт. Слобожанское, упал и загорелся четырехместный самолет в результате чего погибли 2 человека.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работали 2 отделения 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.

От ГУ ГСЧС в Днепропетровской области было привлечено 8 спасателей и 2 единицы техники.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги