В Днепропетровской области, вблизи пгт. Слобожанское, упал и загорелся четырехместный самолет в результате чего погибли 2 человека.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте происшествия работали 2 отделения 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.
От ГУ ГСЧС в Днепропетровской области было привлечено 8 спасателей и 2 единицы техники.
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