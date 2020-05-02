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В США за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерло 1654 граждан. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Спо состоянию на 5:00 2 мая, в США диагностирован 1 131 280 случаев заболевания. Умерло от осложнений, вызванных болезнью 65 766 человек. Уже выздоровели 161 563 пациенты.

За минувшие сутки подтверждено 30 057 случаев заболевания коронавирусом.

В США количество жертв коронавируса COVID-19 превысило потери американской армии во время войны в Вьетнаме. За более чем десятилетие боевых действий в Вьетнаме погибли 58 220 человек.

Напомним, Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в качестве мести за коронавирус.
ForUm

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