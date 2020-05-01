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Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс «жесткими мерами» в ответ на ослабление карантина в городе. Об этом он написал в Twitter.

«Господин голова города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким», - написал Аваков.

Напомним, 30 апреля исполнительный комитет Черкасского городского совета разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

По факту отмены карантинных мероприятий городским исполкомом Черкасс полиция начала уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса
ForUm

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