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Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 52 человека. 11 из них - медики. Всего в столице уже 1453 подтвержденных случая COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на странице в социальной сети Facebook, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет. И 2 девочки - четырех и семи лет. 14 мужчин от 20 до 60 лет. И 3 мальчика - от семи до шестнадцати лет.

Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек.

Также мэр сообщил, что в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития.

«Один - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второй - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития. В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем. Я еще раз обращаюсь ко всем: вирус не отступил! Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте правилами безопасности», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине зафиксирован 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели.
ForUm

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