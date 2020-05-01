По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине зафиксирован 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В частности болезнь подтверждена у 754 детей и 2154 медиков.
За сутки зафиксировано 455 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 425 случаев;
Волынская область - 307 случаев;
Днепропетровская область - 364 случая;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 390 случаев;
Закарпатская область - 432 случая;
Запорожская область - 260 случаев;
Ивано-Франковская область - 899 случаев;
Кировоградская область - 392 случая;
Киев - 1453 случая;
Киевская область - 694 случая;
Львовская область - 454 случая;
Луганская область - 35 случаев;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 296 случаев;
Полтавская область - 211 случаев;
Ривненская область - 658 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 793 случая;
Харьковская область - 274 случая;
Херсонская область - 120 случаев;
Хмельницкая область - 92 случая;
Черновицкая область - 1667 случаев;
Черкасская область - 296 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении находятся 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. В общем нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 1413 пациентов уже выздоровели, из них 311 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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