По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине зафиксирован 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности болезнь подтверждена у 754 детей и 2154 медиков.

За сутки зафиксировано 455 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 425 случаев;

Волынская область - 307 случаев;

Днепропетровская область - 364 случая;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 390 случаев;

Закарпатская область - 432 случая;

Запорожская область - 260 случаев;

Ивано-Франковская область - 899 случаев;

Кировоградская область - 392 случая;

Киев - 1453 случая;

Киевская область - 694 случая;

Львовская область - 454 случая;

Луганская область - 35 случаев;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 296 случаев;

Полтавская область - 211 случаев;

Ривненская область - 658 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 793 случая;

Харьковская область - 274 случая;

Херсонская область - 120 случаев;

Хмельницкая область - 92 случая;

Черновицкая область - 1667 случаев;

Черкасская область - 296 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находятся 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. В общем нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1413 пациентов уже выздоровели, из них 311 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.