Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что квартира, в которой она живет с мужем, ей не принадлежит, поэтому ее и нет в декларации. Об этом она заявила в эфире hromadske.

«Эта квартира не в моей собственности и этого достаточно для ответа... у публичных лиц очень размыта граница приватности и публичности, поэтому я свою приватность буду хранить. Каждое дополнительное слово потянет новые вопросы, которые вы будете задавать. И эти вопросы будут нарушать охраняемые законом интересы других лиц, потому что журналисты будут звонить, приходить, допрашивать, еще что-то делать», — сказала Венедиктова.

Она отметила, что в ее декларации за 2019 год нет никаких нарушений, а выпуск программы «Схемы» (в которой сообщается об этой квартире) связан с 2020 годом.

Генпрокурор заверила, что если будет проживать предусмотренный законом период времени в этой квартире, она укажет это в декларации. Если же она приобретет это, то внесет изменения быстрее.

«Если же это не будет изменение имущественного положения, это все увидите в декларации 2021 до 1 апреля», — подытожила она.