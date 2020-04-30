Глава российского правительства Михаил Мишустин объявил, что у него обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Интерфакс.

Премьер РФ уходит на самоизоляцию, он заверил, что правительство продолжает штатную работу. Он подчеркнул, что будет находиться на связи с членами кабмина по телефону и видеосвязи.

Мишустин предложил исполнять обязанности главы правительства первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Путин выразил надежду, что Мишустин будет активно участвовать в работе по поддержке граждан и экономики, а также заверил, что окончательные решения в этой сфере без участия премьера приниматься не будут.

Глава правительства также еще раз обратился к россиянам с призывом максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и сделать все возможное, чтобы остановить ее распространение.