В пятницу, 1 мая, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковской и Черновицкой областях вероятны кратковременные дожди с локальными грозами, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также местами осадки пройдут в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине.

«Все области, Крым, районы, которые не вошли в этот перечень - без существенных осадков», - написала она в Facebook.

Температура воздуха 1 мая в западных и северных областях предполагается умеренной, + 15 + 20 градусов. В большинстве центральных областей, на юге и востоке Украины будет значительно теплее, + 20 + 24 градуса.

В Одесской области, и в целом на побережьях морей, местами + 13 + 16 градусов.

На Луганщине – почти лето, до +26 градусов.

В Киеве май начнется небольшим снижением температуры воздуха, завтра днем ​​ожидается около +17 градусов. Осадки 1 мая маловероятны, ветер северный.

2 мая в Киеве снова потеплеет, а вот во вторник ощутимо похолодает.