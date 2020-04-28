Днепровский районный суд Киева оштрафовал мужчину за нарушение правил карантина на 17 тысяч гривен, сообщает пресс-служба столичного главка.

Инцидент произошел 6 апреля на территории Гидропарка. Тогда во время акции протеста против карантина работники полиции составили административный протокол на киевлянина, 1979 года, по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, поскольку мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты.

Полиция Киева напоминает, что за нарушение правил карантинных мероприятий, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм нарушители понесут административную ответственность.