В Черновицкой областной больнице появился дезинфекционный тоннель, сообщила пресс-служба ОГА.
Когда человек проходит сквозь него, на него распыляется специальный раствор, убивающий бактерии и вирусы.
«Этот тоннель на благотворительной основе разработали и установили представители Коагулянта – предприятия химической промышленности Василий Кулиш и Дмитрий Парасий», - говорится в сообщении.
После завершения пандемии его планируют переместить в инфекционное отделение ОКБ.
Сейчас такие тоннели есть только в Черновцах и Днипре.
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