В Житомирской области и в Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить отдельные очаги лесных пожаров, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, ситуация с лесными пожарами в Олевском и Овручском районах Житомирской области контролируется. По состоянию на 7:00 28 апреля в Овручскому районе силами ГосЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства. К тушению привлечен 221 человек и 43 единицы техники.

27 апреля ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Нагоряны на территории Нагорнянського лесничества. В Олевском районе проводятся мероприятия по ликвидации четырех локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны, Пояски).

По состоянию на 7:00 28 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского и Дитятковского лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем. Угроза распространения огня на всех ячейках отсутствует. Наблюдается незначительное задымление на отдельных участках.

К тушению привлечены 1 тыс. 133 человека и 262 единицы техники. Авиацией ГосЧС 27 апреля осуществлено 30 сбросов (60 т воды).