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По состоянию на 5:30 28 апреля в мире от коронавирусной инфекции удалось вылечить уже 893 967 пациентов. Об этом свидетельствуют утренние данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

При этом количество инфицированных возросло до 3 040 709. Больше всего заболевших зарегистрировали в США – 988 189, Испании – 229 422, Италии – 199 414, Франции – 165 963, Германии – 158 758. По состоянию на сегодняшнее утро от болезни умерли 211 167.

Напомним, по состоянию на утро 27 апреля в Украине было подтверждено 9009 случаев COVID-19.

 
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