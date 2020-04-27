По состоянию на утро 27 апреля в Украине подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 – за последние сутки, сообщил Центр общественного здоровья.
В частности болезнь подтверждена у 614 детей и 1749 медиков.
Всего в Украине исследовано 93519 образцов методом ПЦР.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 398 случаев (64 выздоровели)
Волынская обл. - 254 случая (49 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 319 случаев (13 выздоровели)
Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)
Житомирская обл. - 351 случай (10 выздоровели)
Закарпатская обл. - 375 случаев (30 выздоровели)
Запорожская обл. - 204 случая (39 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 761 случай (66 выздоровели)
Киев - 1220 случаев (60 выздоровели)
Киевская обл. - 570 случаев (57 выздоровели)
Кировоградская обл. - 337 случаев (54 выздоровели)
Львовская обл. - 358 случаев (57 выздоровели)
Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)
Николаевская обл. - 115 случаев;
Одесская обл. - 240 случаев (9 выздоровели)
Полтавская обл. - 173 случая (14 выздоровели)
Ривненская обл. - 522 случая (46 выздоровели)
Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)
Тернопольская обл. - 612 случаев (70 выздоровели)
Харьковская обл. - 196 случаев (15 выздоровели)
Херсонская обл. - 88 случаев (15 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 72 случая (16 выздоровели)
Черкасская обл. - 267 случаев (55 выздоровели)
Черновицкая обл. - 1375 случаев (60 выздоровели)
Черниговская обл. - 35 случаев (4 выздоровели).
На амбулаторном лечении 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2833 человека, из них 124 ребенка и 294 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 864 пациента уже выздоровели, из них 169 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время