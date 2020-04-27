Украинские власти приняли решение о смягчении карантинных мер. Но что это будет значить для предпринимателей малого и среднего бизнеса? Ведь именно эта категория пострадала сильнее всего от действий, предпринятых государством. Как вывести предприятие из кризиса, и снова вернутся в строй, если даже полная отмена ограничений не принесет желаемого результата из-за отсутствия платежеспособности населения?

К чему привели 2 месяца «за свой счет»

Львиная доля предпринимателей занимается продажей товаров «из-за бугра». Но карантин и ограничение товарных рейсов привело к задержке поставок. И даже те, кто сумел оперативно переориентироваться и начал сбывать продукцию через интернет, пострадал от задержек доставки продукции на Украину. Как итог:

склады пустеют;

возрастают затраты и, как следствие, конечная стоимость продукта;

повышается безработица;

падает экономика.

Вместо того, чтобы перенять опыт западных соседей, которые сумели сохранить рабочие места, финансируют вынужденный отпуск населения и контролируют распространение COVID-19, наше правительство решило, что пара месяцев изоляции не нанесет большого ущерба. Но последствия таких действий еще заставят содрогнуться страну.

Выходим из кризиса

Чтобы предприятие приносило доход, а не работало в ущерб, нужно предлагать потребителю товары, которые он сможет себе позволить. Но в условиях остановки украинских производственных мощностей доступной продукции нет. Мало того, единицы, устоявшие за эту пару месяцев, вынуждены отпускать изделия по достаточно высокой цене. А если учесть затраты на транспортировку и наценку продавца, получаем заоблачную итоговую цену, которую, к слову сказать, не каждый сможет себе позволить.

Откуда берется импорт

Вопреки всем ожидаемым прогнозам, отношения Украины с КНР только окрепли на фоне последних событий. В то время, когда большинство европейских производителей отказались экспортировать товары в страхе развития заразы, Китай продолжил снабжать мир. Торговые площадки пестрят предложениями, позволяя покупать, не посещая страну. Наиболее популярными маркетплейсами являются:

Aliexpress;

Taobao;

Tmall.

Отличаются они только условиями приобретения и доставки. Тысячи продавцов предлагают товары достойного качества по выгодным ценам. На сегодняшний день это достойная альтернатива для успешного ведения бизнеса.

Как привезти в Украину

Чтобы предприниматель смог предложить украинскому потребителю доступный товар, нужно максимально снизить расходы на доставку. При этом обращаться в компанию, которая сможет обеспечить оперативность с минимальными затратами. Транспортно-логистических предприятий на рынке уйма, но лучше сотрудничать с надежным перевозчиком. Компания Meest China обеспечивает быстрые поставки с Китая. Ознакомиться с условиями сотрудничества можно здесь: https://meest.cn/. В отличие от других перевозчиков, они несут финансовую ответственность за транспортируемый груз, что, несомненно, является огромным преимуществом в условиях кризиса.