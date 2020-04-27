Подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается от дачи показаний и проведении с ним следственных действий.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По информации прокуроров по делу, они несколько раз пытались провести с ним процессуальные действия, однако он отказывался сотрудничать со следствием, пользуясь соответствующим правом. Защитник подозреваемого Игорь Мокин ранее сообщал, что это связано с тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продолжение они считают незаконным.

«В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города, срок досудебного расследования заканчивается 2.04.2020 года. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, являются незаконными. Итак, участвовать в них мы не будем», - сказал Мокин еще в начале апреля.

Сейчас комментировать процессуальную позицию клиента адвокат отказался. Также об отказе от следственных действий заявлял и подозреваемый в заказе нападения на Гандзюк Владислав Мангер и его защитники. Прокуроры отметили, что вероятно в ближайшее время обвинительный акт могут направить в суд.

Как ранее сообщало следствие, Левин летом 2018 года получил заказ на организацию нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. За это он получил определенную сумму.

В дальнейшем, по данным следствия, Левин привлек к преступлению другого фигуранта дела — Сергея Торбина, а он нашел исполнителей. В то же время договоренность о нападении происходила во дворе офиса еще одного фигуранта — Игоря Павловского, который, утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении. Роль Левина подтверждается показаниями других фигурантов, а также данными следствия.

По данным следствия, Левин предоставил Торбину $5 тыс. на реализацию нападения. Когда уже задержали исполнителей, Торбин просил у Левина еще $2 тыс. для укрытия. Тот предоставил.

Следствие отдельно установило, что Левин уже после выезда из Украины финансировал родственников фигурантов, чтобы те молчали. По информации следствия, подозреваемый заказчик Мангер вместе с Левиным предложили Торбину два варианта нападения: облить кислотой или сломать руки и ноги. Непосредственно с Торбиным контактировал Левин.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.