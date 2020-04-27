В Харьковской области ввели карантин в селе, где в психиатрической больнице обнаружили 11 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил председатель Харьковской райгосадминистрации Артур Товмасян.

«Экстренно собрали внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В 21:30 в селе Стрелечья установили контрольно-пропускной пункт. Население села Стрелечья будет проинформировано о порядке пропуска через КПП», - написал он в Facebook.

«Быстрое реагирование и правильные, скоординированные действия органов государственной власти в таких ситуациях помогают сохранить самое важное - жизни людей. На территории Украины продолжает действовать карантин. Пожалуйста, соблюдайте установленные меры безопасности, заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Оставайтесь дома!» - призвал чиновник.