Правительство Италии в ближайшее время снимет ряд ограничений, введенных в попытке сдержать распространение коронавируса.

С 4 мая намерены возобновить работа промышленных предприятий, а учебный процесс в школах начнется с сентября. Точный план выхода из карантина будет представлен на следующей неделе, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

«Мы работаем над тем, чтобы 4 мая вновь открыть значительную часть предприятий от производства до строительства», — сказал Конте в интервью ежедневной газете La Repubblica.

По его словам, поскольку риск второй волны коронавируса все еще высок, компаниям придется внедрить строгие меры безопасности.

Конте подчеркнул, что предприятия, считающиеся «стратегическими», смогут возобновить свою деятельность на следующей неделе, если они получат разрешение от местных властей.

Согласно последним данным, в Италии зафиксировали более 195 случаев заражения коронавирусом, из них свыше 26 тысяч — летальные. От коронавируса вылечилась треть пациентов.

Напомним, полиция Берлина задержала более 100 протестующих против карантина.