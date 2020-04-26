Об этом сообщает полиция Берлина.

По словам правоохранителей, они неоднократно просили протестующих разойтись и соблюдать дистанцию друг между другом.

Так, полиция задержала 105 митингующих и возбудила административные производства и уголовное производство за нарушение правил карантина и сопротивление правоохранителям.

Во время протестов пятеро полицейских получили легкие ранения.

Как пишет DW, в связи с распространением коронавируса в Германии запретили собираться в группы более чем 20 человек. Впрочем, несмотря на запрет на массовые собрания, на митинг в Берлине собрались около тысячи человек. Они держали плакаты с надписями: «Защита конституционных прав» и скандировали «Я хочу свою жизнь назад».

Отмечается, что в протестах участвовали представители ультраправых партий, теоретики теорий заговоров и люди без политической принадлежности. Некоторые из участников митинга медитировал.