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Берлинская полиция 25 апреля задержала 105 протестующих, которые требовали отменить карантинные ограничения, так как они нарушают конституционные права.

Об этом сообщает полиция Берлина.

По словам правоохранителей, они неоднократно просили протестующих разойтись и соблюдать дистанцию друг между другом.

Так, полиция задержала 105 митингующих и возбудила административные производства и уголовное производство за нарушение правил карантина и сопротивление правоохранителям.

Во время протестов пятеро полицейских получили легкие ранения.

Как пишет DW, в связи с распространением коронавируса в Германии запретили собираться в группы более чем 20 человек. Впрочем, несмотря на запрет на массовые собрания, на митинг в Берлине собрались около тысячи человек. Они держали плакаты с надписями: «Защита конституционных прав» и скандировали «Я хочу свою жизнь назад».

Отмечается, что в протестах участвовали представители ультраправых партий, теоретики теорий заговоров и люди без политической принадлежности. Некоторые из участников митинга медитировал.

Протестующие раздавали газеты, в которых изложили свои сомнения относительно важности ограничений и утверждали, что коронавирус — попытка защитить власть путем распространения страха.

В полиции отметили, что протестующие имели разрешение на распространение газеты, но власти не согласовали само собрание.

Противники карантина собираются в Берлине несколько недель подряд. 25 апреля это была четвертая демонстрация.

Аналогичный протест состоялся в Штутгарте. В нем приняли участие 350 — 500 человек. Сначала митинг запретили проводить, но суд разрешил провести собрание.
ForUm

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