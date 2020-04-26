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В России за сутки зафиксировали 6361 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило 80 тысяч.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6361 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2920 (45,9%)», — говорится в заявлении оперативного штаба.

За последние сутки подтверждено 66 летальных случаев, в том числе 38 человек умерли в Москве.

Согласно обновленным данным, в России с начала эпидемии умерли 747 человек с COVID-19, 6 767 выздоровели.

Больше всего зараженных в Москве — там выявили 42 480 случаев COVID-19 из 80 949 зарегистрированных по всей стране.

Во всем мире зарегистрировано свыше 2,8 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 820 тысяч вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 200 тысяч пациентов.

США лидируют по числу случаев заражения и летальных исходов — более 939 тысяч американцев заболели COVID-19, из них более 53 тысяч умерли.

Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 26 апреля, в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.
ForUm

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