За минувшие сутки зафиксировали один новый случай заболевания коронавирусом в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

«Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», — говорится в заявлении.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 38 украинских военнослужащих, два человека умерли, 18 — выздоровели. На изоляции находятся 368 человек.

По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8617 случаев коронавируса, 209 человек умерли, 840 пациентов выздоровели. За последние сутки лабораторно подтвердили 492 новых случая инфицирования.

По числу случаев заражения лидирует Черновицкая область, где COVID-19 обнаружили у 1341 человека. На втором месте Киев с 1188 заболевшими.

Больше всего летальных случаев, связанных с коронавирусом, — в Ивано-Франковской области. Там умерли 47 пациентов с COVID-19.

Напомним, за предыдущие сутки в ВСУ выявили сразу шесть новых случаев коронавируса.