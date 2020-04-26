также в разделеЭкономика
Правительство повысит зарплаты таможенникам 12
Нефедов не смог узнать причину своей отставки: министр от него убежал 68
Украина поднялась в списке крупнейших производителей стали 45
НБУ снизил план по ежедневной покупке валюты 10
После рекордного падения нефть дорожает 25
Минэнерго: На рынке электроэнергии кризис неплатежей 28
Заробитчане перевели в Украину почти $16 миллиардов 28
Шмыгаль: 70% людей работают в период карантина 16
Промпроизводство в Украине упало на 7,7% 16
Шмыгаль: Экономика в Украине работает 23
Криклий сообщил, когда возобновят работу общественного транспорта 47
НБУ: Инфляция до конца года ускорится до 6% 30
НБУ снизил учетную ставку до 8% 32
Fitch ухудшил прогноз кредитного рейтинга Украины 24
Цена газа для населения в апреле снизилась на 15% 47
Кабмин разрешил тратить деньги из Фонда противодействия коронавирусу 17
Шмыгаль: Из-за карантина ограничена работа только 6 отраслей экономики 75
ЕС решил выделить Украине €1,2 миллиарда для противодействия COVID-19 130

Во Львове из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и вынужденным карантином, оптимизируют количество работников горсовета, сократив штат на 181 человека. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Увольнения анонсировал городской голова Львова Андрей Садовый.

«За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что надо будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли не простое решение - мы решили оптимизировать численность работников городского совета, и мы уменьшаем ее на 181 человека», - говорится в сообщении.

В то же время, по его словам, инфраструктурные проекты будут сохранены, ибо они дают возможность привлечь людей у оплачиваемой работе, а также получить налоги в местный бюджет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги