В Национальной полиции сообщили, что в поминальные дни посещать кладбища будет запрещено, вблизи них будут дежурить усиленные патрули полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Посещение не будет запрещено лишь в случае осуществления захоронений.

«Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрации при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, отдельных мест захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений», - говорится в сообщении.

Кроме этого, согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 "Относительно противодействия распространению коронавірусної болезни (COVID-19) в поминальные дни", местным органам власти рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев захоронений при условии соблюдения противоэпидемических правил.

В полиции отметили, что вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. На службу выйдут 22 тысячи силовиков, будут дежурить усиленные патрули вблизи кладбищ.

Напомним, Шмыгаль представил план выхода из карантина.