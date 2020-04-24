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В Одессе в ночь с 23 на 24 апреля в Свято-Успенском мужском монастыре Украинской Православной Церкви произошел пожар, причиной которого, по предварительной версии, стал умышленный поджог.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, сгорело хозяйственное помещение площадью 1500 кв. м. Свидетели заявляют о том, что изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107. Возгорания удалось сразу потушить силами насельников монастыря при помощи огнетушителей.

В это же время начался пожар в хозяйственном помещении. Насельники монастыря, заметив ещё одно возгорание, оперативно вызвали пожарную охрану и через семь минут прибыли пожарные, которые приступили к ликвидации пожара.

Так же на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа Национальной полиции и ГСЧС. 

По состоянию на 04.00 утра пожар был локализован и началась проливка сгоревших конструкций. Жертв и пострадавших от пожара нет, но в процессе ликвидации пожара, помогая сотрудникам ГСЧС сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир(Якименко), которого с места происшествия госпитализировала скорая помощь.

В полиции сообщили, что идет досудебное расследование.

«Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, одна из которых - поджог», - сообщил начальник Киевского ОП Вячеслав Барба.
ForUm

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