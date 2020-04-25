В случае несоблюдения на Буковине ограничений из-за коронавируса карантин в области могут продлить до лета.
Об этом заявил в видеообращении председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.
По его словам, областной лабораторный центр за сутки провел свыше 200 исследований анализ, по результату которых коронавирус подтвердился у 109 пациентов. Общее количество зараженных коронавирусом жителей региона превысило 1300 человек.
«И если я вчера имел такую радость сообщить о вдвое меньшем, надеясь, что это стабилизируется, и уже будут хотя бы какие-то намеки на то, что количество новых выявленных случаев инфицирования может спадать, но очевидно, что еще не время», — сказал председатель ОГА.
У тех людей, у которых подтвердили сейчас коронавирус, по всей видимости инфицирование произошло две-три недели назад. Чиновник уточнил, что это неделя перед Вербным воскресеньем.
Напомним, Чехия отменила ограничения на свободное передвижение.
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