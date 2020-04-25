В случае несоблюдения на Буковине ограничений из-за коронавируса карантин в области могут продлить до лета.

Об этом заявил в видеообращении председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

«Вы знаете, что инкубационный период этой болезни может быть до двух-трех недель, поэтому нужно быть готовыми к тому, что если мы не соблюдаем карантинных ограничений, если мы выходим в люди и общаемся с другими, то все эти ограничения могут быть продлены на длительное время, до мая месяца и даже до лета», — заявил Осачук.

По его словам, областной лабораторный центр за сутки провел свыше 200 исследований анализ, по результату которых коронавирус подтвердился у 109 пациентов. Общее количество зараженных коронавирусом жителей региона превысило 1300 человек.

«И если я вчера имел такую радость сообщить о вдвое меньшем, надеясь, что это стабилизируется, и уже будут хотя бы какие-то намеки на то, что количество новых выявленных случаев инфицирования может спадать, но очевидно, что еще не время», — сказал председатель ОГА.

У тех людей, у которых подтвердили сейчас коронавирус, по всей видимости инфицирование произошло две-три недели назад. Чиновник уточнил, что это неделя перед Вербным воскресеньем.

Напомним, Чехия отменила ограничения на свободное передвижение.