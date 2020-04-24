Национальный банк уменьшил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с 50 до 20 млн долл. США в день, сообщает пресс-служба НБУ.

«До конца третьего квартала 2020 года Национальный банк намерен покупать на межбанковском валютном рынке при благоприятной ситуации до 20 млн долл. США в день для наращивания международных резервов. Предыдущий индикатор, действовавший с конца 2019 года, составлял 50 млн долл. США в день», - говорится в сообщении.

Просмотр количественного индикатора связан с уменьшением объема клиентских операций на межбанковском валютном рынке Украины вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на торговлю и инвестиционную активность. Впрочем, общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан. В апреле предложение валюты как на безналичном, так и на наличном сегментах рынка в основном превышает спрос. Это позволяет Национальному банку, пользуясь благоприятной ситуацией, пополнять международные резервы за счет покупки избыточных объемов предложения валюты в отдельные дни.

«Ситуация на валютном рынке нормализовалась после нескольких недель ажиотажа во второй половине марта из-за новостей о пандемии и карантинных ограничений. С начала апреля предложение валюты со стороны бизнеса и населения превышает спрос. Хотя рынок в основном балансировался без нашего участия, в отдельные дни на определенные объемы валюты не находилось покупателей и тогда НБУ проводил интервенции по покупке валюты. Всего с начала апреля мы выкупили в резервы избыток валюты в объеме около 600 млн долл. США», - заявил заместитель председателя Национального банк в Олег Чурий.

Отмечается, что индикативный объем покупки валюты в 20 млн долл. США не является препятствием для рыночного курсообразования, поскольку составляет менее 5% от среднедневного объема операций на межбанковском валютном рынке.

В то же время в случае необходимости Национальный банк также будет проводить интервенции по продаже валюты в те дни, когда спрос на валюту будет превышать предложение. Как и раньше будет только сглаживать избыточные курсовые колебания.