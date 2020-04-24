Началось внеочередное заседание Верховной Рады Украины. На заседании зарегистрировалось 332 народных депутатов, передает УНИАН.

На заседании предполагается рассмотреть проект постановления ВР об отмене решения ВР от 16 апреля о принятии в целом как закона проекта закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры» (№1043-П - 1043- П3), проект постановления ВР об отмене результатов голосования ВР о принятии во втором чтении как закона проект закона о внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в Украине» (№2653-П).

Также будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии (№2372) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (№2809), проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№3205, 3205-1).

Кроме того, в повестке дня проект закона о внутреннем водном транспорте (№1182-1-д); проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросов сертификации оператора системы передачи) (№3364) и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№2234).

В повестке дня на 24 апреля содержится проект постановления ВР о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины (№3358).

