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Президент США Дональд Трамп считает, что информация об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствует действительности.

Об этом он заявил на брифинге в четверг, сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

«Я думаю, что сообщение (о состоянии Ким Чен Ына – ред.) не соответствуют действительности, позвольте мне так сказать. Я слышал, что сообщение было недостоверным. Я надеюсь, что сведения недостоверные», - сказал Трамп, отвечая на вопрос известно ли ему о состоянии Ким Чен Ына.

Как сообщалось ранее, по информации телеканала CNN, Ким Чен Ын 15 апреля пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда – основателя КНДР Ким Ир Сена. А в последний раз его видели на публике за четыре дня до того на заседании правительства. Это вызвало слухи о проблемах со здоровьем северокорейского лидера.

Однако позже правительство Южной Кореи опровергло эти сообщения.

Официальной реакции Пхеньяна на слухи о болезни лидера до сих пор нет.

По данным иностранных СМИ, последнее публичное выступление лидера КНДР состоялся 11 апреля на заседании расширенного политбюро ЦК Трудовой партии в Пхеньяне. Это может указывать на резкое ухудшение состояния здоровья и проведение операции на сердце на следующий день.

 
ForUm

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