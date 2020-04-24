На Харьковщине запретили посещение кладбищ в поминальные дни. Также продлен запрет на работу рынков до завершения карантина.

Соответствующее решение было принято вчера на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской ОГА, сообщает Укринформ.

«Нам необходимо принять решения по определенным мероприятиям, которые проводятся после Пасхи, посещеиие кладбищ, вы знаете, какое скопление людей может быть. К сожалению, следует констатировать, что количество больных увеличивается - 101 человек, по данным на утро», - сказал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Проект решения члены комиссии поддержали. Запрет будет действовать с 24 по 26 апреля, что касается работы рынков - до завершения карантина (11 мая).

По словам начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, в области около 2 тыс. кладбищ, и возле каждого будут дежурить правоохранители.

Он надеется на сознательность граждан, поскольку на Пасху, вопреки прогнозам, что храмы региона посетят до 25 тысяч человек, пришли 6200 человек.

Следить за соблюдением правил карантина, в том числе и на кладбищах, будут около 3 тыс. полицейских, нацгвардийцев и курсантов.

Алексей Кучер также добавил, что на завтра в ОГА запланирована встреча с религиозными лидерами региона, которые также должны призвать верующих остаться дома в поминальные дни.

Напомним, в Одессе после скандала из-за работающего во время карантина крупнейшего в городе рынка «Привоз» власти полностью закрыли рынки, а также ограничили доступ на кладбища.