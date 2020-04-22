В Одессе после скандала из-за работающего во время карантина крупнейшего в городе рынка «Привоз» власти полностью закрыли рынки, а также ограничили доступ на кладбища, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Вчера вечером состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС исполнительного комитета Одесского городского совета. На заседании принято решение о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории Одессы. «Решено остановить работу розничных рынков в городе на период проведения карантинных мероприятий», - сообщили в мэрии.

Управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета поручено повторно предупредить всех субъектов хозяйствования о необходимости соблюдения противоэпидемического режима.

В частности, предупредить о запрете на функционирование розничных рынков, которые, несмотря на рекомендации, продолжили работу. В их числе – самый крупный продовольственный рынок города - «Привоз», часть которого еще вчера функционировала. Как отметили в мэрии, выполнение вышеназванного решения комиссии подлежит немедленному исполнению. Кроме того, на этом же внеочередном заседании решено перенести поминальные дни на Троицкую родительскую поминальную субботу - на 6 июня.

В связи с этим профильным подразделениям горсовета и Главному управлению Национальной полиции в Одесской области поручено обеспечить ограничение доступа граждан на кладбища.

Напомним, по данным ОП на 21 апреля, в Харькове и Одессе продовольственные рынки продолжали работать, поскольку руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии.

В Одессе полиция возбудила уголовное производство по факту несоблюдения карантинных мероприятий на расположенном в центре города рынке «Привоз».