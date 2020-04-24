Миру нужно «от нескольких недель до нескольких месяцев», чтобы изобрести лекарства, которые будут помогать бороться с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням Мария Ван Керхове, сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.



Она отметила, что ВОЗ тщательно контролирует все исследования по изобретению препаратов от новой болезни. «Все в мире хотят знать, какие препараты будут работать, какие лекарства будут спасать жизни, - сказала Ван Керхове. - К сожалению, на данный момент у нас нет никаких доказательств о работе хотя бы одного (препарата - ред.)».

Ранее Ван Керхове заявляла, что в настоящее время нет доказательств, которые бы свидетельствовали, что наличие в организме человека антител COVID-19 свидетельствует об иммунитете к новой болезни: «Тесты на антитела могут определить уровень серологической присутствия и уровень антител, однако это не означает, что кто-то с антителами имеет иммунитет».

Напомним, в Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного препарата, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция