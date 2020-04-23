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За последние три месяца участники рынка электроэнергии накопили «колоссальные» долги. Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн.

Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время онлайн-конференции, передает «Экономическая правда».

«Мы живем в самом большом за всю историю Украины, и электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса. Мы уже видим сегодня кризис неплатежей», - сказала Буславець.

По ее словам, поставщики универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению, задолжали 5 млрд грн перед «Укрэнерго». 4,7 млрд грн из них возникли в связи с задолженностью населения.

В свою очередь, «Укрэнерго» задолжало более 8 млрд грн ГП «Гарантированный покупатель». Это делает невозможным исполнение последним обязательств перед «зеленой» генерацией.

Буславец отмечает, что ГП «Гарантированный покупатель» в целом имеет более 10 млрд грн долгов. В частности, перед производителями ВИЭ - 6,3 млрд грн, перед «Энергоатомом» - 4 млрд, перед «Укргидроэнерго» - 200 млн.

По ее словам, поручение Кабмина по неотключении потребителей за неуплату было воспринято потребителями как возможность не платить.

«Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам надо платить зарплату, энергетическим компаниям нужно платить налоги.

Необходимо выходить к людям с месседжем, чтобы они были частью этого процесса и понимали свою ответственность. Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота хуже пандемии», - считает Буславец.
ForUm

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