В Украинской Православной Церкви опубликовали рекомендации для священников, которые причащают больных коронавирусом.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, рекомендации подготовлены Синодальным отделом Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений.

Отмечается, что епархии должны привлечь врачей-эпидемиологов и провести инструктаж для священников, которые будут окормлять людей, зараженных коронавирусом. При посещении людей, больных коронавирусом, священник должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, определенные Минздравом и выполнять правила, установленные администрацией лечебного учреждения.

В документе названы средства индивидуальной защиты, которые необходимы священнослужителям.

«Священник должен иметь отдельный подрясник, епитрахиль и поручи, используемые во время посещения больных. Эти вещи подлежат санобработке и стирке при температуре не ниже 60 градусов.

Перед входом в инфекционное отделение священник должен надеть весь комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) поверх подрясника, епитрахили», - сказано в документе.

В УПЦ объяснили, как будут совершаться требы в условиях стационара.

«Средства индивидуальной защиты и все предметы, которые берет с собой священник при посещении пациентов, должны быть утилизированы после завершения требы. В связи с этим не благословляется брать с собой дароносицу, Крест и Евангелие.

Медицинские работники должны ввести священника в курс дел того, как вести себя у постели больного, еще раз перед входом в палату напомнить обо всех условиях безопасности и предосторожности», - подчеркивается в документе.

Причащать больных следует «запасными Дарами (сухими) путем вкладывания частички в уста больного. Для сохранения Святых Даров необходимо подготовить сумочку (сама сумочка находится на шее священника под защитным костюмом), в которую будут вкладываться заранее подготовленные частички. Для каждой частички готовится отдельный бумажный маленький пакетик, состоящий подобно святому Антиминсу в четырехгранный конвертик. Именно в этот конвертик вкладывается частичка».

Священник должен причащать больного из бумажного конверта.

«После прочтения молитв священник разворачивает одну часть конвертика, образуя трубочку, из которой высыпает частичку в рот.

Больной может быть не в состоянии причаститься долькой Святых Даров (по разным медицинским причинам), поэтому следует продумать, каким образом причастить его Святой Кровью. Святую Кровь можно поместить в одноразовый небольшой пластиковый флакон, или инсулиновый шприц, которые вкладываются в сумочку со Святыми Дарами, на шее священника. По прочтении молитв священник имеет влить в рот больного Святую Кровь (не затрагивая уст и слизистой) и дать с ложечки запросы водичкой.

Исходя из того, что священник не может ничего забирать из палаты больного, он должен заблаговременно договориться с врачами о причастии из флакона или шприца, и они должны быть им утилизированы вместе с бумажным конвертом от Святых Даров. Флакон или шприц после причастия вкладываются в одноразовый вакуумный пакет и сжигаются священником. Этот метод рекомендован и для причастия больных на дому», - сказано в документе.

В УПЦ рассказали, что нужно взять священникам с собой в палату для совершения треб.

«Распечатанное чинопоследование Таинств; одноразовые салфетки (для причащения больного и обтирания елея. То и другое необходимое будет утилизировать); частичку Святых Даров нужно принести завернутой в лист бумаги, который должен быть утилизирован (сожжен) после использования.

Для совершения таинства Елеосвящения (соборования) нужно взять дополнительно:

Евангелие маленького формата, которое будет оставлено больному (если у больного есть Евангелие, можно воспользоваться им), ватную палочку, елей (в елей вместо вина можно добавить воду)», - объяснили в УПЦ.

Также отмечается, что «выслушав исповедь, священник, читает разрешительную молитву, а не покрывая к больного епитрахилью, которая находится под костюмом индивидуальной защиты, и осеняет его главу крестом.

Причастие нужно запить с заранее приготовленного стакана с водой, лежащему больному можно дать запросы с чайной ложки.

Соборования можно совершить по короткому чину».

Если священник посещает больного коронавирусом на дому, он также должен надеть защитную одежду и провести Таинство таким образом.

Подробнее с рекомендациями Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений можно ознакомиться здесь.