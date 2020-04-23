Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова.
Соответствующий указ от 22 апреля обнародован на сайте главы государства.
17 апреля Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.
Как сообщал ForUm, 26 декабря 2019 года Зеленский уволил с должности главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.
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