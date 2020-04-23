также в разделеПолитика
Экс-нардеп пошел на сделку со следствием и признал себя виновным 6
НАПК: Зеленский может не декларировать расходы на визит в Оман 17
Петиция с требованием уволить Ермака набрала голоса 36
Медведчук: Изменениями в госбюджет власть продолжает толкать Украину в долговую пропасть 12
Джангиров: История поставила точку в украинской «сланцевой дискуссии» 44
Саакашвили: Пусть никто не надеется, что буду нападать на Зеленского 57
Комитет рассмотрел уже 34% правок в «антиколомойський» законопроект 16
«Коронавирусная» помощь: ЕС назвал условие выделения Украине €600 млн 48
Украина в ТКГ снова отвергла закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции 34
Правозащитники отреагировали на скандальное заявление мэра Ивано-Франковска 46
Зеленский не понимает, зачем в стране 5 правоохранительных органов 49
Зеленский жалуется, что коронавирус замедляет турборежим 21
«Год еще не прошел»: Зеленский снова обещает закончить войну на Донбассе 44
Зеленский даст пресс-конференцию после карантина 17
Посольство США подтвердило данные Медведчука об американских биолабораториях в Украине 2339
Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ 162
В пятницу ВР может провести два внеочередных заседания 21
Уманский станет советником Ермака 26

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова.

Соответствующий указ от 22 апреля обнародован на сайте главы государства.

17 апреля Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Как сообщал ForUm, 26 декабря 2019 года Зеленский уволил с должности главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги